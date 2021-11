Battlefield 2042, molti giocatori PC parlano di un gioco pieno di bug e incompleto

Molti giocatori PC, che stanno provando il gioco in accesso anticipato, parlano di un Battlefield 2042 afflitto dai bug, incompleto e mal ottimizzato. Per adesso il titolo di DICE non ha ancora ricevuto recensioni da parte dei giocatori su Steam o Metacritic, visto che non è ancora disponibile (lo sarà dal 19 novembre), ma nel forum ufficiale del gioco sulla piattaforma di Valve si possono leggere numerosi post pieni di lamentele, tanto che alcuni si spingono a definirlo un nuovo Cyberpunk 2077.

Di base il gioco sarebbe instabile, con zone come quella Hazard piene di bug e un'ottimizzazione scadente che impedirebbe di andare sopra ai 100fps anche su sistemi dotati di schede video ultra performanti come le GeForce RTX 3090.

Ma le lamentele non finiscono qui, perché si parla di sole diciannove armi, con alcune tagliate per aggiungerle alle stagioni che inevitabilmente arriveranno, e di diverse mancanze come la chat vocale, il browser dei server e tante altre ancora. Trovate il tutto ben riassunto in questo thread.

Va detto che tanti altri giocatori sembra stiano gradendo Battlefield 2042 e che di solito i più critici sono quelli che fanno più rumore, quindi la situazione reale potrebbe essere leggermente diversa da quella che appare sul forum di Steam. Comunque sia, speriamo che DICE sistemi al più presto tutti i problemi, consentendo così di giocare alla versione migliore della sua ultima fatica, di cui potete leggere un nostro recente provato.