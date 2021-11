PlayStation Store, GTA: The Trilogy e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary

Su PlayStation Store arrivano due grandi classici: la raccolta rimasterizzata GTA: The Trilogy Definitive Edition e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

L'ultimo aggiornamento del PlayStation Store ha visto l'arrivo di due prodotti che i nostalgici attendevano con trepidazione: da una parte la raccolta rimasterizzata GTA: The Trilogy Definitive Edition, contenente i tre capitoli classici della celebre serie targata Rockstar Games; dall'altra The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, riedizione dell'RPG di Bethesda che include tutte le espansioni e gli update. Come al solito, però, non si tratta delle uniche uscite di questa settimana. Abbiamo infatti Jurassic World Evolution 2, secondo episodio della serie strategica basata sulla famosa saga cinematografica, e l'affascinante jRPG in stile anime Blue Reflection: Second Light, che ci metterà nuovamente nei panni delle ragazze magiche dell'originale Blue Reflection.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, due dei personaggi principali Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (PS5 e PS4, 59,99€) segna il ritorno di tre esperienze videoludiche che su PS2 hanno letteralmente rivoluzionato il genere action, introducendo open world vivi e affascinanti, nonché storie e personaggi che hanno saputo lasciare il segno. Parliamo naturalmente di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas. Raccolti in un'unica soluzione con una grafica portata in alta risoluzione, 60 fps e tantissimi asset ridisegnati per l'occasione, i giochi inclusi in GTA: The Trilogy consentono di esplorare nuovamente Liberty City, Vice City e San Andreas, cimentarsi con svariate missioni e farsi largo nel sottobosco criminale vestendo i panni di diversi protagonisti. Volete saperne di più? Date un'occhiata al nostro speciale sulle novità più interessanti di GTA: The Trilogy.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, una delle creature che dovremo affrontare nel gioco Un grande ritorno anche quello di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition (PS5 e PS4, 54,99€), edizione definitiva dell'action RPG targato Bethesda, pubblicato originariamente proprio dieci anni fa. Da qui la voglia di celebrare quella produzione con un pacchetto mai così ricco e corposo, che offre non solo il gioco base e tutte le sue espansioni, ma anche i contenuti del Creation Club e i miglioramenti introdotti nel corso del tempo. Catapultati all'interno di un ampio open world di stampo fantasy, dovremo crearci un personaggio e viaggiare fra le lande di un regno pieno di fascino ma anche di insidie, costruendoci un equipaggiamento composto da armi, magie e abilità speciali che potremo utilizzare per affrontare i tanti nemici che troveremo lungo il cammino, inclusi gli enormi e potentissimi draghi. Abbiamo parlato anche di questo nel nostro speciale intitolato The Elder Scrolls V: Skyrim, dieci anni dopo.

Jurassic World Evolution 2 Jurassic World Evolution 2, una coppia di tirannosauri poco rassicuranti Secondo capitolo della serie strategica di Frontier Developments, Jurassic World Evolution 2 (PS5 e PS4, 59,99€) prova ad arricchire la formula aggiungendo un bel po' di contenuti, rifinendo ulteriormente l'ottima interfaccia, migliorando in maniera sostanziale la realizzazione tecnica e focalizzandosi sul comparto narrativo, che in questo sequel appare più sfaccettato e interessante. Basti pensare che oltre alla classica campagna è presente anche una seconda modalità di peso, La Teoria del Caos, che riprende le trame dei vari film della saga cinematografica e consente dunque di riviverne gli eventi, scoprendo anche tutta una serie di interessanti retroscena, prendendo le decisioni giuste al fine di raggiungere l'epilogo che già sappiamo. Per saperne di più, ecco il provato di Jurassic World Evolution 2.

Blue Reflection: Second Light Blue Reflection: Second Light, una sequenza di combattimento Blue Reflection: Second Light (PS4, 59,99€) riprende la storia delle ragazze magiche che abbiamo conosciuto alcuni anni fa, intrappolate stavolta all'interno di una scuola galleggiante ma senza sapere come ci siano arrivate. L'unica persona che sembra conoscere la risposta è la protagonista, Ao Hoshizaki, che dovrà condurre le sue amiche verso una possibile via d'uscita per tornare nel loro mondo. Un incipit interessante per una trama anche stavolta piena di misteri e personaggi ben caratterizzati, uno stile grafico gradevolissimo e tante insidie da affrontare nell'ambito di un sistema di combattimento a turni che si conferma dotato di un certo spessore e ricco di potenziale. Ulteriori dettagli nella recensione di Blue Reflection: Second Light.