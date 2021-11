Xbox e i tanti colori della prima console di Microsoft

In occasione del 20° anniversario dal lancio, torniamo in soffitta per andare alla scoperta dei tanti colori della prima Xbox.

L'originale Xbox domani spegnerà venti candeline. Era, infatti, il 15 novembre 2001 quando la prima console casalinga targata Microsoft faceva il suo debutto sugli scaffali americani, per poi "conquistare il mondo" all'inizio dell'anno successivo. Durante il suo quinquennio di carriera, Xbox ha avuto modo di cambiare la propria veste diverse volte, per lo più in occasione di contest specifici o di ricorrenze particolari. Andiamo alla scoperta delle più interessanti varianti della console in questo speciale dedicato ai tanti colori della prima Xbox.

Hulk (e Pepsi) Xbox: l'edizione realizzata per l'uscita nelle sale di Hulk Iniziamo con una versione che racchiude un po' il mondo dell'intrattenimento dei primi anni 2000: la svolta nell'industria videoludica, le collaborazioni tra vari media e una gran quantità di blockbuster dalla fattura discutibile. Da questa ricetta vincente emerge in tutta la sua colorazione audace l'Xbox griffata Hulk, in occasione dell'uscita del film con Eric Bana e Jeff Bridges nelle sale. Oltre al verde accecante che ricopre l'intera superficie della console, troviamo parte della locandina del film insieme al logo della Pepsi al posto della scritta "Xbox", posizionata al centro della scocca esterna. Come è facilmente intuibile, non era una di quelle console che si trovavano al negozio, ma un'edizione speciale (di soli 50 pezzi) che si poteva vincere attraverso un gratta e vinci consegnato all'entrata dei cinema britannici (ma esistono anche testimonianze di un concorso indetto da Pepsi, il che spiegherebbe il logo dell'azienda sulla console).

Halo Special Edition Xbox: la Halo Special Edition Probabilmente la versione alternativa più conosciuta della prima Xbox, questa edizione veniva venduta in bundle col primo Halo: Combat Evolved. Caratterizzata da una scocca in plastica verde traslucido e dal titolo del gioco sul lato frontale, non è una variante estremamente rara, dato che ne sono state prodotte circa duecentomila unità, distribuite in tutto il mondo.

Skeleton Black Xbox: la versione giapponese Skeleton Black In occasione del lancio giapponese della console, fu realizzata questa edizione speciale in nero traslucido. Ne sono stati assemblati solo cinquantamila esemplari, ognuno accompagnato da un portachiavi con il numero nella scala produttiva della propria unità.

Dead or Alive Ultimate Xbox: la versione dedicata a Dead or Alive Ultimate Altra tonalità spesso ricorrente quando si pensa alle prime colorazioni di Xbox è il blu (rigorosamente traslucido), presente in diverse edizioni speciali della console. Abbiamo scelto di proporvi la versione griffata Dead or Alive Ultimate, caratterizzata dal logo testuale del gioco e dal "bottone" incastonato al centro della scocca nella sua variante argentata. Anche questa venduta esclusivamente in Giappone, ne sono state prodotte tra le cinquemila e le seimila unità. Interessante il fatto che, nonostante sia stata realizzata verso la fine del 2004, presenti ancora l'architettura originale, risalente al 2001.

Tony Hawk’s Underground 2 Xbox: una personalizzazione ufficiale a tema Tony Hawk's Underground 2 Non era, però, solo Microsoft a realizzare edizioni speciali della propria console. Ne è una prova questa Xbox a tema Tony Hawk's Underground 2, commissionata da Activision stessa per i vincitori di alcune competizioni di skateboard. Personalizzate a mano da artisti di strada professionisti, ne sono state realizzate in tutto dieci.

Panzer Dragoon Orta Xbox: l'edizione griffata Panzer Dragoon Orta Per il lancio di Panzer Dragoon Orta, Sega e Microsoft hanno fatto squadra realizzando una Xbox bianca con serigrafia originale e logo del gioco. Disponibili esclusivamente sul negozio online Dreamcast Direct, solo novecentonovantanove unità dovevano essere messe in vendita, ma ne furono prodotte tremila e spedite poco più di milletrecento pezzi.

50 Cent: Bulletproof Xbox: la collaborazione con l'australiano Channel V per l'uscita di 50 Cent: Bulletproof Altra edizione abbastanza particolare della prima Xbox è quella dedicata a 50 Cent, famosa voce del panorama hip-hop conosciuto praticamente da chiunque abbia vissuto l'adolescenza tra gli anni Novanta e Duemila. A quanto risulta, esistono tre versioni di questa strana collaborazione tra il rapper e il canale televisivo australiano Channel V, coincidente con l'uscita sulla console del videogioco 50 Cent: Bulletproof. Tutte hanno una base bianca con il titolo del gioco scritto in oro e la firma dell'artista. Differiscono, invece, per la serigrafia, presente in solo due delle versioni, una con un simbolo tribale, l'altra con il volto di 50 Cent. In tutto, di queste tre edizioni esistono solo sei esemplari (uno senza serigrafia, quattro con il "tribale" e uno con il ritratto).

EA Special Edition Xbox: il regalo di Microsoft ai dipendenti EA che hanno implementato il supporto a Xbox Live nei loro giochi La storia di questa colorazione è abbastanza particolare. Per ringraziare gli addetti di Electronic Arts che avevano aiutato a implementare il neonato servizio Xbox Live nei giochi dell'azienda (intorno ai centodieci dipendenti), Microsoft ha regalato loro una versione speciale della console. Completamente bianca, gli unici elementi distintivi sono la placca centrale griffata Xbox Live e il logo EA con la dicitura Special Edition nella parte frontale. Inoltre, veniva accompagnata da due controller bianchi, uno con il logo di EA Sports su sfondo rosso, l'altro con quello di EA Games su sfondo blu.

Crystal Limited Edition Xbox: la versione Crystal Esistono diverse versioni Crystal della console, distribuite in momenti diversi della storia della prima Xbox. Alcune sono state vendute in Canada in bundle con giochi come Fable e Crimson Skies, altre come colorazione alternativa in Giappone, altre ancora per festeggiare il secondo anniversario dall'uscita europea. In generale, dovrebbero essere state prodotte all'incirca centocinquantamila unità con questa scocca, semplicemente trasparente.

MSN Xbox: il mistero dell'edizione griffata MSN Abbiamo lasciato per ultimo un mistero. Un po' come il Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci e ritrovato in un luogo impensabile come New Orleans, dalla Danimarca spuntano fuori due Xbox firmate MSN, il portale Microsoft che ha fatto la storia di Internet. Queste due versioni non differiscono troppo dall'edizione Crystal sopracitata, ad eccezione del logo di MSN posizionato frontalmente (in due varianti, sia bianco che a colori). Probabilmente era un prototipo per qualche sorta di collaborazione con il servizio o, magari, solo un altro regalo da parte dell'azienda ai dipendenti di quel dipartimento.