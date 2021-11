Blue Reflection Second Light, la recensione del JRPG a base di ragazze magiche

Per questo motivo nella recensione di Blue Reflection Second Light vi spieghiamo cosa ne pensiamo.

Era il 2017 quando Gust dava la vita a Blue Reflection, una nuova saga JRPG che - supponiamo - aveva il compito affiancarsi alla più rinomata Atelier. Il primo capitolo non ha certamente sfondato e, con un anime e un gioco mobile esclusivi del suolo nipponico, non possiamo biasimare i giocatori italiani che arrivano impreparati di fronte a Blue Reflection Second Light, seguito diretto del primo capitolo.

Di nuovo a scuola

Ao e le prime ragazze che incontreremo in Blue Reflection Second Light

Blue Reflection Second Light è un seguito diretto del primo capitolo, ma al tempo stesso se ne allontana in parte. Quanto accaduto nel primo gioco, infatti, fa da base narrativa per gli eventi di Second Light, ma i legami tra i due giochi non saranno immediatamente visibili. Le protagoniste con le quali abbiamo affrontato i Sephira nel 2017 torneranno, ma non è fondamentale conoscerne le vicende per poter godere di questo seguito.

Hinako e le sue amiche spiegheranno infatti per sommi capi cosa è successo nel primo gioco e tanto basterà. Second Light cambia anche completamente ambientazione, anche se a un primo impatto potrebbe non sembrare. Al pari del precedente, questo JRPG ci mette nei panni di un gruppo di ragazze che si dividono tra la vita quotidiana all'interno della propria scuola e battaglie contro esseri mostruosi in realtà alternative durante le quali sfruttano i propri poteri da Reflector (ovvero delle Sailor Moon con armi e costumi più vistosi).

Quello di Second Light, però, non è il mondo reale. Le nostre protagoniste si trovano in una sorta di prigione, una scuola galleggiante in un oceano infinito in un'estate eterna. Con la sola esclusione della protagonista principale, Ao, le ragazze non hanno idea di come vi siano arrivate, di quale sia il loro passato e cosa debbano fare. O perlomeno, non lo sanno inizialmente. Anche grazie ad Ao, le puellae magi inizieranno a esplorare dei luoghi noti come Heartscape, ovvero delle manifestazioni dei loro ricordi, che potranno quindi essere recuperati.

Perché queste Madoka wannabe si trovano in questa realtà? Cosa è successo all'esterno? C'è una via di fuga? A differenza del primo capitolo, la trama mette subito in luce molteplici misteri e riesce ad attirare maggiormente l'attenzione. La stessa Ao è una figura che suscita dubbi nel giocatore, visto che è ben diversa dalle altre Reflector. Purtroppo, esattamente come nel primo capitolo, il ritmo narrativo è molto lento anche perché inframezzato da eventi slice-of-life, ovvero scenette di vita quotidiana durante le quali le ragazze si conoscono meglio, svelano quali sono i loro generi letterari preferiti, si gustano una bibita fresca o faticano sui libri di scuola.