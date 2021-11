EA rilancerà una serie molto amata: Tom Henderson promette uno scoop domani

Secondo Tom Henderson, insider e giornalista che si è dimostrato piuttosto affidabile, c'è uno scoop in arrivo domani in cui verrà svelato il fatto che Electronic Arts sta per rilanciare sul mercato una vecchia serie molto amata dai giocatori.

La questione è ancora estremamente vaga, anche perché i dettagli di questa cosa, che potrebbero essere altrettanto vaghi, arriveranno solo domani, 10 novembre, verosimilmente sul sito per cui Henderson scrive regolarmente, ovvero VideoGame Chronicles, dunque dobbiamo ancora aspettare per capire di cosa si possa trattare.



Ebbene sì: si tratta di una sorta di annuncio di un rumor, siamo arrivati a questo. In ogni caso, l'idea che si tratti di una serie amata da rilanciare da parte di Electronic Arts apre già la strada a numerose ipotesi sul possibile soggetto di questo presunto "scoop", dunque possiamo già far partire il toto-nomi classico.

Tra i titoli più gettonati che possono rientrare in un'operazione del genere ci sono Burnout, Medal of Honor, Road Rush, SimCity e tanti altri, ma ci sono talmente tante proprietà intellettuali sotto l'ombrello di EA che è difficile anche fare degli elenchi esaustivi.

D'altra parte, alcuni dei titoli più attesi sono stati già annunciati come di ritorno sul mercato, dunque possono essere esclusi visto che questa novità dovrebbe riguardare una serie di cui non è stato ancora annunciato il rilancio. Tra quelle che invece sappiamo essere in arrivo ricordiamo il nuovo Dead Space e il nuovo Skate, ma appunto non dovrebbe trattarsi di questi.