Niantic, presenta Lightship: software per app nel metaverso dal team di Pokémon GO

Niantic non poteva certo rimanere immune alla fascinazione per il metaverso che si sta diffondendo in tutti i settori della tecnologia, ed è infatti prontissima a lanciarsi in questa nuova dimensione con la creazione di una piattaforma in grado di porre le basi per lo sviluppo di app appositamente studiate per il metaverso.

Il CEO di Niantic, John Hanke, l'ha definita una piattaforma per lo sviluppo di app per "metaverso nel mondo reale", ovvero qualcosa che consenta lo sviluppo a partire dalle "parti necessarie per mettere insieme il mondo digitale e quello reale". Sembrerebbe qualcosa in grado di sfruttare l'esperienza ormai maturata dal team sulle app che sfruttando la realtà aumentata, praticamente una caratteristica comune a tutti i giochi dell'etichetta in questione.

La nuova piattaforma si chiamata Lightship e dovrebbe facilitare l'implementazione della tecnologia AR e forse VR per le nuove applicazioni.

Il metaverso in AR secondo Niantic

Tra le altre cose, Lightship dovrebbe consentire alle app di identificare con facilità se una fotocamera è puntata verso il cielo o verso l'acqua, mappando le superfici della realtà circostante e la profondità dello spazio disponibile in tempo reale, riuscendo anche a piazzare oggetti virtuali dietro a quelli reali.

Si tratterebbe dunque di qualcosa di piuttosto avanzato anche rispetto a quanto visto finora da parte di Niantic con Pokémon GO e con il recente Pikmin Bloom, per esempio, un qualcosa in grado di "aprire il magazzino della tecnologia che abbiamo utilizzato finora nei nostri prodotti" per aiutare altri sviluppatori a creare "app AR su scala planetaria", nientemeno.

In sostanza si tratta di una sorta di middleware, una piattaforma software aperta agli altri sviluppatori (a pagamento) che consenta loro di utilizzare direttamente la tecnologia AR già sviluppata da Niantic costruendoci intorno altri giochi. Al momento si tratta ancora di una prima versione di Lightship ma è già disponibile agli sviluppatori interessati, con ulteriori aggiunte tecnologiche che verranno effettuate nei prossimi mesi a partire da un "sistema di posizionamento visivo" per occhiali AR che è già in sviluppo.

Hanke, il CEO di Niantic, si era espresso nei giorni scorsi in maniera negativa sulla visione del metaverso da parte di Facebook con Meta, giudicandolo un "incubo distopico". Questo perché, nell'idea della sua compagnia, il metaverso andrebbe visto come qualcosa di diverso: invece di distoglierci dal mondo reale per attirarci in uno virtuale e finto, l'idea di metaverso da parte di Niantic riguarda l'immersione nel mondo reale e il collaborare con gli altri in maniera attiva, secondo Hanke.