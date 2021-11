Amazon Echo 4° gen in offerta per l'Early Black Friday, lampadina Philips Hue inclusa

In concomitanza con l'Early Black Friday 2021, è disponile uno sconto su Amazon Echo 4° generazione con lampadina Philips Hue inclusa. Lo sconto è di 40€.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per l'Echo di 4° generazione è di 99.99€, ma di norma è possibile trovare questo device in sconto. Quella di 59.99€ è un'offerta già proposta tempo fa, ma si tratta comunque del prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. È (ovviamente) venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, la descrizione ufficiale spiega che "Echo ti offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente." Supporta Alexa e permette di usare app come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. Supporta anche l'audio HD. Può essere configurata per il controllo della tua Casa Intelligente.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.