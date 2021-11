ESL Flowe Championship: via al torneo eco-green con Gran Turismo Sport, Apex Legends e NBA 2K22

ESL Flowe Championship riparte con la Winter Season, che avrà per protagonisti Gran Turismo Sport, Apex Legends e NBA 2K22 tra le discipline di questa particolare iniziativa esport dall'anima ecologica e sostenibile, i principi fondamentali su cui è organizzato il campionato.

Supportato e organizzato da ProGaming Italia, ESL Italia e Flowe, l'ESL Flowe Championship rappresenta il primo campionato esport eco-green al mondo su PS4, in cui il gaming e la sostenibilità ambientale si uniscono, sfruttando l'occasione anche come uno strumento potente per incentivare e supportare l'attenzione verso le tematiche ecologiche, come la sostenibilità e la riduzione dell'impatto ambientale, considerando anche come il gaming abbia una notevole rilevanza per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica.

L'ESL Flowe Championship cerca dunque di compensare tutto questo con la piantumazione di nuovi alberi sul territorio italiano, in collaborazione con varie cooperative sociali.

ESL Flowe Championship, il poster dell'iniziativa

Vediamo dunque di che cosa si tratta, per quanto riguarda questa edizione dell'iniziativa:

A caratterizzare la stagione invernale sarà la piantumazione di alberi sul territorio italiano, in collaborazione con cooperative sociali impegnate a livello locale, per compensare tutti i kg di CO2eq emessi nell'arco del campionato. Ad affiancare Flowe ed ESL nel corso della manifestazione ci saranno anche quest'anno LCA-lab srl, che realizzerà una simulazione rappresentativa della stima delle emissioni di CO2 generate durante il torneo e ZeroCO2, che compenserà la quantità di emissioni calcolate tramite la piantumazione di alberi.

Saranno tre i titoli per competere e conquistare il podio a livello nazionale: Gran Turismo Sport per tutti gli appassionati di racing, Apex Legends per tutti gli amanti dei Battle Royale ed NBA 2k22 per coloro che prediligono i titoli sportivi. A supporto della comunicazione e dello streaming delle competizioni, collaboreranno attivamente le principali community italiane: RacingTeamItalia per Gran Turismo Sport, EGA_TVs per Apex Legends ed NBA 2K supportato da streamer e creator della community italiana NBA 2K.

Il campionato ESL Flowe Championship inizierà il 14 novembre (sul sito ufficiale tutte le informazioni per l'iscrizione), con fasi di Open Cup e Group Stage che vedranno il coinvolgimento di player da tutta Italia, per terminare il 6 febbraio con la finale che decreterà il campione nazionale del primo torneo eco-green al mondo, che sarà visibile sul canale Twitch di ESL Italia, oltre che sui canali Facebook e Twitch di Sony PlayStation Italia, per seguire e commentare ogni istante della competizione.

La finale di Gran Turismo Sport si svolgerà il 3 febbraio - in diretta streaming dagli studi di Bolzano di ProGaming Italia - con Andrea Facchinetti ed Emilio Cozzi, due volti noti a tutti gli appassionati del mondo racing e voci ufficiali del campionato mondiale di Gran Turismo della FIA, che tradurranno in parole le emozioni che si vivranno nei circuiti virtuali.

Il 5 febbraio, invece, si svolgerà la finale di Apex Legends commentata da Edoardo "Eddie" Cianciosi, volto noto nel mondo FPS, e dalla community EGA_TVs.

Il 6 febbraio, infine, si terrà l'attesa finale di NBA 2k22, in cui i player si contenderanno l'anello virtuale del più popolare campionato di basket del mondo, con il pathos e l'adrenalina garantiti dallo spettacolo messo in scena dalle squadre a suon di canestri, schiacciate e stoppate.