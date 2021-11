Xbox Forza Horizon 5 Limited Edition Wireless Controller, il video unboxing

Forza Horizon 5 è ormai tra noi e per festeggiare Microsoft ha organizzato diverse iniziative, come la pubblicazione del video unboxing dell'Xbox Forza Horizon 5 Limited Edition Wireless Controller, periferica realizzata proprio per celebrare il nuovo gioco di corse di Playground Games, ma che naturalmente potete utilizzare con tutti i giochi di Xbox.

Come sempre in questi casi, ci troviamo di fronte a un normale controller, ma dal design grafico molto particolare, decisamente più allegro e festoso rispetto a quello dei normali controller di Xbox, come mostrano la scocca colorata e i pulsanti viola.

Per il resto vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è disponibile per tutti da oggi. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato.