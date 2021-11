Forza Horizon 5 è disponibile da oggi per tutti, anche su Xbox Game Pass

Forza Horizon 5 è disponibile da oggi, 9 novembre 2021, per tutti gli utenti, sia acquirenti della versione standard che abbonati a Xbox Game Pass, dopo il periodo dell'early access.

Abbiamo visto come il racing di PlayGround Games sia riuscito a raggiungere già un milione di giocatori prima del lancio effettivo, grazie all'accesso anticipato garantito a partire dal 5 novembre agli acquirenti delle versioni superiori o chi ha effettuato il preorder, ma da oggi si aprono ufficialmente le danze sul nuovo gioco di corse ad ambientazione messicana per PC e Xbox, che dovrebbe ulteriormente popolarsi di un bel po' di altri giocatori sulle piattaforme Microsoft.



Chi ha effettuato già il preload può semplicemente far partire il gioco e forse l'ha già fatto, per tutti gli altri è possibile accedere Forza Horizon 5 su Xbox Store o dal catalogo di Xbox Game Pass, visto che come ogni uscita first party di Xbox Game Studios può essere giocata direttamente, nella sua versione standard, dalla libreria accessibile a tutti gli abbonati.

Per tutte le informazioni al riguardo vi rimandiamo alla recensione di Forza Horizon 5, gioco che è decisamente piaciuto alla critica considerando che si tratta del gioco nuovo con i voti più alti del 2021 finora, mentre per un'analisi tecnica specifica vi ricordiamo che è stato anche testato su Xbox Series X|S e Xbox One X|S da Digital Foundry.