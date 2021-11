Arkane Lyon: il director di Deathloop è il nuovo capo del team

Cambio al vertice per Arkane Lyon, che ha trovato velocemente il nuovo capo dello studio in quello che era, d'altra parte, il maggiore indiziato per svolgere il ruolo in questione, ovvero Dinga Bakaba, il director di Deathloop.

Il mese scorso abbiamo saputo che il managing director storico di Arkane Lyon, Romuald Capron, aveva lasciato il ruolo dopo sedici anni all'interno dello studio, per "provare qualcosa di nuovo e dedicare più tempo alla famiglia".

Si è trattato di un'uscita di scena importante per il team di sviluppo, visto che Capron era parte dell'organico da diversi anni, ma è evidente che la cosa non ha colto impreparato lo studio, che ha trovato in breve tempo un sostituto.

Il nuovo responsabile di Arkane Lyon è dunque l'elemento che è salito maggiormente alle luci della ribalta di recente, soprattutto per il suo ruolo di spicco nello sviluppo di Deathloop, ovvero Dinga Bakaba, game designer e director del nuovo gioco uscito su PS5 e PC, che ha raccolto grandi consensi da parte della critica.

Bakaba mantiene peraltro il suo ruolo di co-creative director in Arkane Lyon, condiviso con Sebastien Mitton, altro elemento chiave nello sviluppo del recente titolo in prima persona. Si tratta, insomma, di un cambio di organizzazione interamente effettuato all'interno del team, sostanzialmente tra elementi storici del gruppo, nonostante Arkane, ovviamente, faccia ora parte di Xbox Game Studios a tutti gli effetti.

Proprio Dinga Bakaba è stato protagonista di una nostra intervista dedicata a Deathloop, in cui ha spiegato anche in video numerosi aspetti della creazione e dello sviluppo del gioco.