Arkane Lyon perde il suo director, che lascia dopo sedici anni

Romuald Capron è stato il director di Arkane Studios Lyon per sedici anni (quasi diciassette, in realtà). Oggi ha annunciato l'addio alla compagnia, per tentare nuove strade. È passato circa un mese dal lancio di Deathloop, l'ultimo gioco della software house, acclamato da critica e pubblico.

Deathloop fu annunciato all'E3 2019 e, stando a varie voci di corridoio, ha avuto uno sviluppo abbastanza complicato, che ha portato a diversi rinvii. Niente di troppo inusuale di questi tempi in ambito tripla A. L'annuncio di Romuald Capron arriva quando ancora Arkane sta supportando pienamente il gioco con aggiornamenti continui per sistemare i problemi residui.

Capron ha svelato la novità sul suo profilo LinkedIN: "Per me la scorsa settimana è stata speciale, perché è stata l'ultima da studio director ad Arkane e Zenimax. Dopo più di 16 anni passati ad aiutare Arkane Studios Lyon a crescere e a diventare lo studio AAA di classe mondiale che è oggi, è stata una decisione davvero dura da prendere. Ma sento l'esigenza di provare qualcosa di nuovo e di dedicare più tempo a me e alla mia famiglia."

Capron ha poi continuato affermando di essere orgoglioso di continuare a lavorare nell'industria e che già potrebbe essere al lavoro su qualcosa di nuovo. Per ora il suo nome rimane legato a Deathloop e al franchise Dishonored. Che non è poco.