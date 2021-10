Rust: dopo otto anni introdotti i PNG che danno missioni

Rust è ormai sul mercato da circa otto anni, ma continua a essere aggiornato ed espanso costantemente, ad esempio con i PNG che danno missioni, che saranno resi disponibili con un aggiornamento il 7 ottobre 2021, domani al momento di scrivere questa notizia.

Insomma, uno dei survival online per antonomasia sta per ottenere un sistema di quest. I giocatori potranno quindi parlare con dei personaggi non giocanti per ottenere dei compiti che, quando completati, frutteranno materiali o casse del tesoro. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che questa è solo la prima versione del sistema di missioni, focalizzata sui nuovi giocatori. Più avanti lo stesso sarà espanso con missioni avanzate.

I PNG con missioni saranno disponibili nelle aree sicure e tra i compiti iniziali ce ne saranno di molto blandi: pescare, raccogliere legname, cacciare squali e andare a caccia di tesori. Per adesso sono ottenibili solo da giocatori solitari, ma presto saranno introdotte anche nelle altre modalità.

Inizialmente le missioni dovevano essere lanciate con l'aggiornamento di settembre, ma sono state rimandate per rifinirle. Tra le altre novità dell'aggiornamento, un modulo per camper, più di trenta miglioramenti della qualità della vità del giocatore e altri ancora.