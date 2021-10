Resident Evil Welcome to Raccoon City: teaser trailer disponibile, filmato completo in arrivo

A novembre Sony Pictures distribuirà nei cinema Resident Evil: Welcome To Raccoon City. La società ha ora pubblicato un teaser trailer che anticipa alcuni frammenti del video che sarà distribuito nella giornata di domani. Potete vedere il filmato qui sotto.

Il trailer di Resident Evil: Welcome To Raccoon City sarà la prima vera occasione per vedere qualcosa del film. Fino ad ora abbiamo avuto modo solo di vedere alcune immagini. Il teaser trailer appena condiviso mostra solo alcuni frame del filmato: possiamo vedere dei personaggi noti ai giocatori, così come un classico cane zombie pronto a farci la pelle.

Non ci resta quindi che attendere che venga pubblicato il trailer completo. Non sappiamo molto di questa pellicola, ma ci è stato detto che Resident Evil Welcome To Raccoon City si ispira al gioco Remake, ecco le prime immagini svelate.

Diteci, vi intriga questo nuovo tentativo di portare la saga Capcom sul grande schermo? Avete fiducia oppure credete che non vi siano molte speranze?