NVIDIA GeForce Now: framerate limitato per alcuni giochi

A quanto pare, NVIDIA si è trovata costretta ad ammettere che non tutti i titoli supportati da GeForce Now arrivano a 60 fps per secondo, nonostante sia questa la promessa del piano di abbonamento base. Alcuni giochi, infatti, sono hanno un limite che va tra i 45 e i 55 frame per secondo a causa, secondo quanto affermato da NVIDIA, di prestazioni non eccelse con le GPU usate per l'abbonamento Priority, disponibile a 49,99 euro ogni sei mesi.

NVIDIA, che nel frattempo sta lanciando il nuovo piano 1440p a 120 fps GeForce Now RTX 3080, non ha comunicato subito il problema, suscitando qualche inevitabile polemica, ma se non altro, una volta emerso il problema, ha creato una pagina che spiega la questione, sottolineando come la maggior parte dei 1100 titoli del servizio funzionino senza problemi, e specifica i limiti in termini di frame per secondo per ognuno dei 12 titoli problematici.

Le tre modalità per fruire del servizio NVIDIA GeForce Now che permette di sfruttare lo streaming per giocare ai titoli della propria libreria su un gran numero di dispositivi

Di seguito la lista dei titoli dal framerate limitato dove troviamo, senza sorprenderci, Cyberpunk 2077, ma anche Valheim, probabilmente non tanto per la pesantezza del titolo quanto per gli occasionali cali di framerate.