Final Fantasy 14: il cosplay di Y’shtola di peachmilky è pura magia

Final Fantasy 14 da oltre dieci anni permette ai giocatori di vivere avventure indimenticabili e sfide epiche, ponendo l'enfasi sulla narrazione, la lore e comprimari carismatici. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Y'Shtola Rhul, uno dei personaggi più noti e amati dell'MMO di Square Enix, realizzato da peachmilky.

Apparsa sin dalla (disastrosa) versione 1.00 di Final Fantasy 14, Y'shtola Rhul è nel tempo è diventata uno dei personaggi più noti dell'MMO, ricoprendo un ruolo importante in molte espansioni, al punto che ora è fondamentalmente una degli "ambasciatori" del gioco, dato che è apparsa in numerosi spin-off e crossover della serie Final Fantasy, come World of Final Fantasy e il picchiaduro Dissidia NT, giusto per fare qualche esempio.

Dopo averci colpito con la sua interpretazione di Ganyu di Genshin Impact in versione cappuccetto rosso e Aerith di Final Fantasy 7 Remake in versione crocerossina, peachmilky si è cimentata in un cosplay decisamente più dark rispetto ai suoi precedenti lavori, come afferma la stessa modella, vestendo i panni di Y'shtola nella sua versione di Shadowbringers, l'espansione di Final Fantasy 14 che capovolge i ruoli di luce e oscurità. Il risultato è senza dubbio ottimo e fedele alla controparte virtuale, come potrete notare voi stessi negli scatti di seguito.

