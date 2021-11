Xbox Game Pass in origine era un servizio di noleggio

In un'intervista con GQ in occasione delle celebrazioni per i vent'anni di Xbox, Sarah Bond di Microsoft ha svelato alcuni interessanti retroscena su Xbox Game Pass. Ad esempio, sapevate che in origine si chiamava "Arches" ed era stato progettato per essere un servizio di noleggio di videogiochi?

Nell'intervista la Bond ha spiegato che il passaggio dal modello "Blockbuster" a quello Netflix è dovuto a come si è evoluta l'industria videoludica nelle ultime generazioni, con il ciclo vitale dei giochi che è aumentato di molto.

"Qualcosa come il 75% dei ricavi dei giochi arrivavano entro i primi due mesi dal lancio in passato... oggi le vendite si spalmano nell'arco di oltre due anni.", afferma la Bond.

Nell'intervista viene inoltre spiegato che il concept di Xbox Game Pass inizialmente non era visto di buon occhio dai publisher, in quanto temevano che avrebbe svalutato il valore dei loro giochi.

Lanciato nel 2017, Xbox Game Pass, nonostante la diffidenza iniziale di molti, nel tempo si è rivelato la colonna portante del settore gaming di Microsoft che conta ben 18 milioni di abbonati su piattaforme Xbox e PC, stando agli ultimi dati ufficiali svelati a gennaio 2021 da Microsoft, mentre secondo le stime di Jez Corden il numero attuale dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni.

Rimanendo in tema, un indizio suggerisce l'arrivo di Mortal Kombat 11 nel catalogo di Xbox Game Pass.