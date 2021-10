Xbox Game Pass ha tra i 25 e i 30 milioni di abbonati, per Jez Corden

Stando al giornalista Jez Corden, che ne ha parlato nell'ultima puntata del suo podcast The Xbox Two, Xbox Game Pass potrebbe avere tra i 25 e i 30 milioni di abbonati, almeno secondo a quanto ha sentito dire, probabilmente da qualche sua fonte interna.

Qualche giorno fa il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, aveva parlato di 30 milioni di abbonati, ma era stato fermato da Phil Spencer, che aveva confermato solo l'ultimo dato noto, risalente però a inizio anno.

Successivamente il giornalista Jeff Grubb, comunque non in possesso di dati ufficiali, aveva definito esagerato il numero dichiarato da Zelnick, ma ora Corden lo ha rimesso in gioco. Del resto gli abbonati non possono essere rimasti fermi, dato anche il massiccio marketing di Microsoft sul servizio degli ultimi mesi e il lancio di tanti giochi, anche molto importanti (non solo di Microsoft).

Insomma, quanti abbonati ha l'Xbox Game Pass? Questo solo Microsoft può dircelo, ma il balletto di cifre che lo riguarda è comunque indicativo di risultati che devono essere più che interessanti.