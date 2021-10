Super Robot Wars 30, video gameplay sui combattimenti per lo strategico su PS4, PS5 e PC

Super Robot Wars 30 torna a mostrarsi in un lungo video gameplay incentrato sui combattimenti, che mettono in luce in maniera più precisa come si svolgono gli scontri all'interno di questo strategico in arrivo su PS4, PS5 e PC e al momento previsto solo in Giappone su console ma con sottotitoli occidentali, mentre su PC uscirà attraverso Steam in tutto il mondo.

Si tratta del secondo video della serie Primer, ovvero gli appuntamenti ufficiali che Bandai Namco ha organizzato per preparare il pubblico al lancio del nuovo capitolo della storica serie. Come suggerisce il titolo, Super Robot Wars 30 festeggia anche il 30esimo anniversario del lungo franchise che ha avuto origine tra la fine degli anni 80 e l'inizio del 90, legato da sempre all'ambito delle console nipponiche.

L'attrice Karin Takahashi, doppiatrice di Lian Anbird, gioca Super Robot Wars 30 durante questa sessione in video, mentre i producer Takanobu Terada e Shouhei Mogami commentano quanto accade sullo schermo, fornendo così delle spiegazioni dettagliate sul funzionamento del gioco. Il problema, ovviamente, è che è tutto in lingua giapponese, dunque non proprio facilmente comprensibile ai più.

Super Robot Wars 30 ha la data di uscita fissata per il 28 ottobre: ricordiamo che le versioni PS4 e PS5 sono previste solo per il Giappone al momento, ma l'uscita su PC attraverso Steam sarà globale, dunque acquistabile anche in occidente e fortunatamente localizzato anche in altre lingue. Nei giorni scorsi, abbiamo visto un lungo trailer che mostra gameplay e caratteristiche.