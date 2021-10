Xbox Game Studio: organico in crescita in diversi studi nell'ultimo anno

Nell'ultimo anno diversi Xbox Game Studio hanno visto il loro organico in crescita. Il dato, pur non precisissimo, è stato ricavato dalle statistiche di LinkedIN, che consente di valutare l'aumento o la diminuzione di personale delle singole aziende.

A raccogliere i dati ci ha pensato l'insider Klobrille, che a sottolineato come Obsidian Entertainment, Playground Games, Undead Labs, Turn10, Ninja Theory, Zenimax Online e MachineGames abbiano tutte visto un sensibile aumento del personale, comunque condiviso anche da altri studi. Ciò significa che hanno aumentato le loro capacità produttive per i progetti attuali e in vista di nuovi progetti.

Naturalmente LinkedIN non fa fede di tutte le assunzioni fatte dai vari studi, che potrebbero essere arrivate anche da vie diverse, ma è sicuramente un buon indicatore della crescita di determinate compagnie.

Importante anche ricordare che è noto come molte delle compagnie indicate stiano lavorando a più progetti contemporaneamente. Ad esempio Ninja Theory sta sviluppando Project Mara e Senua's Saga: Hellblade 2, Playground Games Fable e Forza Horizon 5, Obsidian The Outer Worlds 2, Avowed, e il nuovo, misterioso progetto di Josh Sawyer, Zenimax Online continua con lo sviluppo di The Elder Scrolls Online, ma ha in cantiere anche un nuovo gioco. Insomma, c'è fermento negli Xbox Game Studios.