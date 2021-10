Fall Guys: Ultimate Knockout, skin a tema Halo scoperte, in arrivo su Xbox?

Fall Guys: Ultimate Knockout è disponibile da un anno e mezzo su PS4 e PS5 e uscito da tempo anche su PC e Nintendo Switch, ma potrebbe arrivare ora anche su Xbox Series X|S e Xbox One, visto che alcuni dataminer hanno scoperto tracce su possibili skin dedicate ad Halo.

Come riportato dall'account Twitter Pancake, specializzato proprio in leak sui nuovi contenuti di Fall Guys, tra i file sono emersi alcuni riferimenti che sembrano indicare proprio la serie di 343 Industries come tema per almeno tre nuove skin in arrivo per il gioco, anche se ovviamente la questione è ancora avvolta dal mistero.



In base al tweet, queste sarebbero le skin in arrivo: