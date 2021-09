Fall Guys: arriva il costume di AiAi da Super Monkey Ball

SEGA e Mediatonic hanno annunciato la disponibilità da oggi del costume di AiAi di Super Monkey Ball in Fall Guys: Ultimate Knockout. La scimmia di Jungle Island avrà un costume esclusivo a tema da oggi fino al 30 settembre. Si tratta di un modo per festeggiare il 20° anniversario di Monkey Ball, nonché per aiutare il lancio di Super Monkey Ball Banana Mania, che avverrà il 5 ottobre 2021.

Il leader spensierato della banda di scimmie preferita di Jungle Island non è estraneo all'attraversamento di sentieri insidiosi o all'evitare ostacoli ridicoli. AiAi entra nella stagione 5 a tema avventura nella giungla di Fall Guys sfoggiando la sua tipica maglietta arancione "A" e orecchie oversize, in questa epica collaborazione.

Fall Guys è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Super Monkey Ball Banana Mania sarà lanciato su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Le versioni PS4 e Xbox One daranno accesso all'aggiornamento next-gen per PS5 e Xbox Series X e S, rispettivamente, senza costi aggiuntivi.