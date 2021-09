FIFA 22: un solo stadio italiano nell'elenco completo dei campi disponibili

FIFA 22 snobba ancora gli stadi italiani, a quanto pare, visto che l'elenco completo dei campi disponibili nella nuova simulazione di calcio di EA Sports mostra un solo stadio italiano e più di 30 stadi inglesi tratti dalle varie leghe.

L'unico stadio italiano presente all'interno di FIFA 22 è infatti lo Stadio Meazza di San Siro, la Scala del Calcio, indubbiamente la struttura italiana più famosa anche all'estero.

Spicca però la mancanza di qualsiasi altro stadio presente in Italia, soprattutto se si confronta con la quantità di strutture ufficiali prese dall'Inghilterra, dove ci sono stati tratti anche dalla terza divisione.

Si tratta, ovviamente, di una questione legata alla delicata gestione delle licenze, che sta diventando sempre più complessa: la situazione è andata peggiorando per quanto riguarda la copertura delle strutture italiane, considerando che fino a un po' di tempo fa erano presenti almeno l'Allianz Stadium della Juventus e lo Stadio Olimpico di Roma.

Il fatto che alcune di queste squadre abbiano firmato un contratto di esclusiva con eFootball è probabilmente il motivo della mancanza dei rispettivi stadi all'interno di FIFA 22, nonostante gli accordi che quest'ultimo ha comunque preso con la Serie A.

Vediamo dunque l'elenco completo degli stadi presenti in FIFA 22, suddivisi in base alle varie leghe calcistiche internazionali, mentre vi rimandiamo alla nostra recensione per PS5 e Xbox Series X|S di FIFA 22 per le impressioni sul gioco in versione next gen.

Serie A