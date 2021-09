Fall Guys entra nel Guinness dei Primati: è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre

Mediatonic ha annunciato che Fall Guys ha ottenuto la certificazione ufficiale dal Guinness World Records come gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre.

Fall Guys è arrivato sul mercato il 4 agosto del 2020 e in pochi giorni ha ottenuto un successo davvero eccezionale. Il battle royale di Mediatonic è infatti riuscito a conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo grazie a una formula estremamente diverte e adatta a giocatori di ogni tipo, anche quelli poco avvezzi ai battle royale. Il successo del gioco ovviamente è dovuto anche al lancio direttamente nel PlayStation Plus, che ha permesso a milioni di utenti abbonati al servizio di scaricarlo e provarlo gratuitamente, con il successivo passaparola che ha fatto il resto.

Il 26 agosto del 2020 l'account Twitter di PlayStation aveva annunciato che Fall Guys aveva infranto il record come titolo più scaricato della Istant Game Collection. Il nuovo primato stabilito dal battle royale di Mediatonic è rimasto imbattuto nei mesi successivi, nonostante la concorrenza di titoli del calibro di Final Fantasy 7 Remake, Call of Duty: Black Ops 4 e Player's Unknown Battlegrounds.

Oggi a distanza più di un anno, Mediatonic ha annunciato su Twitter che Fall Guys ha ottenuto la certificazione ufficiale dei Guiness World Records e dunque avrà una menzione nella prossima edizione dell'omonimo libro, assieme Sony PlayStation (record come brand console più venduto), Hideo Kojima (game director con il maggior numero di follower su Twitter e Instagram) e Star Wars Battlefront 2 (record per il commento più disprezzato di Reddit).