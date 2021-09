Finalmente è arrivato il weekend, quello che per molti è il momento ideale per immergersi a capofitto in mondi virtuali fantastici o campi di battaglia. Se durante la settimana si riesce a ritagliare il tempo giusto per qualche sessione mordi e fuggi, il sabato e la domenica invece sono i giorni ideali per i videogiocatori per dare libero sfogo alla propria passione. E dunque vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Nel corso dell'ultima settimana sono usciti alcuni titoli davvero interessanti, tra cui un paio di ritorni graditissimi. Kena: Bridge of Spirits è finalmente arrivato su PS5, PS4 e PC, rivelandosi un'opera sorprendente. Il primo progetto di Ember Lab stupisce per la cura nel comparto narrativo e un gameplay semplice ma ben confezionato, il tutto impreziosito da una grafica di tutto rispetto. Potete leggere la nostra recensione qui.

Dal passato con furore, Diablo 2: Resurrected ha spalancato nuovamente le porte dell'inferno con un remake estremamente fedele all'opera originale e con un lavoro sul comparto visivo eccezionale, come potrete leggere nella nostra recensione. Il weekend è decisamente il momento ideale per rivivere o scoprire per la prima volta il capolavoro di casa Blizzard. Cambiando completamente genere, invece, ieri è arrivato nei negozi anche Lost Judgment, il nuovo capitolo della serie spin-off di Yakuza che ci ha convinto grazie a storia e personaggi eccezionali, nonché una struttura ludica ricca di cose da fare e con diverse novità rispetto al predecessore.

Questa settimana ha segnato anche il ritorno di Sam Porter, con l'uscita di Death Stranding: Director's Cut. L'ultima opera di Hideo Kojima è arrivata anche su PS5 con una serie di novità per quanto riguarda il gameplay e contenuti inediti, come missioni, veicoli e armi, di cui abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione. Insomma se ancora non lo avete giocato, la Director's Cut è un ottimo motivo per rimediare, approfittando proprio del fine settimana per immergervi in un'avventura diversa dal solito.

Questo weekend è anche il momento ideale per gettarsi nella mischia della beta di Halo Infinite in attesa dell'uscita dello sparatutto di 343 Industries, fissata al prossimo 8 dicembre. Ecco tutti i dettagli su come scaricare e installare la prova.

Giocherete a una delle novità uscite nei giorni scorsi? Ne approfitterete per gettarvi a capofitto nei sempreverdi Fortnite, Call of Duty, FIFA, Roblox e via dicendo? Oppure dedicherete il tempo libero per recuperare qualche titolo un po' più datato del vostro backlog? Fateci sapere nei commenti a cosa giocherete questo weekend!