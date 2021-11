Intel celebra i 50 anni dell'Intel 4004, il primo microprocessore messo in commercio

Cadono proprio oggi i 50 anni dell'Intel 4004, il primo microprocessore per la vendita che ha dato il via all'informatica moderna impacchettando 2300 transistor in un minuscolo pezzetto di silicio. Da li è nata la possibilità per gli sviluppatori di costruire i propri computer e soprattutto di programmarli attraverso il software, eliminando la necessità di progettare fisicamente i circuiti logici per dare vita, per esempio, a giochi come quelli dei primi cabinati.

L'intel 4004

L'idea di un processore centrale di questo tipo era già nell'aria. C'era chi stava lavorando a progetti a più chip e c'era una tecnologia a gate di metallo che sembrava la candidata ideale per questa rivoluzione. Ma Federico Faggin, che si è poi trovato a capitanare la squadra che ha prima disegnato e poi realizzato, ha sviluppato la tecnologia MOS con gate di silicio che è risultata 5 volte più veloce, grazie anche a una densità doppia del circuito, nonostante un costo ridotto della metà. Da qui anche la possibilità di rendere disponibile a tutti l'Intel 4004, ricordato da molti sviluppatori di vecchia data come un momento chiave per lo sviluppo dei personal computer e dell'informatica in generale.

L'Intel 4004, dicevamo, è stato costruito con 2300 transistor, tantissimi per l'epoca in cui è uscito anche se insignificanti rispetto ai miliardi utilizzati oggi in un singolo chip. Ma d'altronde parliamo di un processo produttivo a 10.000 nanometri, 1000 volte più grande del processo produttivo Intel 7 a 10 nanometri utilizzato per i nuovi Intel Core di dodicesima generazione. Anche i nuovi processori Intel, qui la recensione dell'Intel Core i9-12600K, hanno portato alcune novità, introducendo tra l'altro un'architettura a core ibridi big.LITTLE nel campo dei desktop consumer, ma la CPU da 4-bit e 750 kHz che festeggiamo oggi ha plasmato l'informatica come la conosciamo.

La pubblicità del microprocessore che ha cambiato l'informatica

"[Guardando al] 1970, era chiaro che i microprocessori avrebbero cambiato il modo in cui progettiamo sistemi, passando dall'hardware all'utilizzo del software. Ma la velocità con cui si sono sviluppati i microprocessori e sono stati adottati nel tempo è veramente sorprendente". Questo il commento di Federico Faggin che a meno di 30 anni si è trovato alla guida del progetto con cui ha creato l'Intel 4004 assieme a Ted Off, Stan Mazor e Masatoshi Shima.