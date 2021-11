Intel Core i5-12600K: la recensione della CPU Alder Lake con un rapporto qualità prezzo perfetto

Con la recensione dell'Intel Core i5-12600K ci troviamo a valutare la CPU entry level della dodicesima generazione di processori Intel, inevitabilmente meno potente dei fratelli maggiori, anche nel caso del gaming, ma al contempo meno costoso e quindi più adatto alla classica configurazione pensata per giocare, studiare e dare sfogo alla creatività pur non avendo la necessità di una potenza di calcolo di un Intel Core i9-12900K , pensato per i creatori di contenuti più esigenti.

A mancare nel caso di questo modello è il Turbo Boost Max 3.0 per core ad alte prestazioni che, lo abbiamo detto, arrivano a un massimo di 4.9 GHz su due core. Parliamo quindi di 300 MHz in meno rispetto al top di gamma della serie per i core di punta e di 200 MHz in meno per quelli ad alta efficienza, ma parliamo anche di un tetto di 150 W per il PL2, ora chiamato Maximum Turbo Power, contro i 241 W del modello di punta. I consumi restano consistenti, ma si tratta chiaramente di processori pensati molto meglio dei precedenti e sono in grado di garantire miglioramenti netti in termini di temperature, potenza bruta e prestazioni single thread. Prima di parlare dei test però, facciamo un sunto dell'architettura, rimandandovi alla descrizione particolareggiata che trovate nella nostra recensione dell'Intel Core i9-12900K .

Il calo dei core rispetto all'Intel Core i9-12900K comporta anche il calo della Cache L3, che ammonta a 20 MB, e della Cache L2, che si ferma a 9.5 MB, ma il corredo non cambia. Tutte le CPU Alder Lake supportano in modo nativo fino a 128 GB di memorie DDR4 a 3200 MHz o DDR5 a 4800 MHz, sfruttano un collegamento DMI x8 e dispongono di 20 linee PCIe 5.0, di cui 16 a disposizione del sistema. Ed è la stessa anche la GPU integrata Intel UHD Graphics 770 da 32 Execution Unit e 256 streaming processor, anche se in una variante che si ferma a 1450 MHz di clock massimo contro i 1550 MHz della GPU dell'Intel Core i9-12900K. Ma parliamo di differenze minime per una soluzione grafica modesta che guarda alla risoluzione 900p, con anche alcuni compromessi.

Alla base dell'Intel Core i5-12600K ci sono 6 P-core Golden Cove con Hyper-Threading che promettono prestazioni del 19% superiori ai core della generazione precedente. Notevole se si considera che la frequenza in Turbo Boost identica a quella dei core dell'Intel Core i5-11600K, con 4.9 GHz di picco e 4.5 GHz all-core, e quella di base sia inferiore di 200 MHz, partendo da 3.7 GHz. Ma di mezzo c'è una nuova architettura che oltre a rinnovare interconnessione, cache e gestione del carico, porta in dote 4 E-core Gracemont aggiuntivi, chiamati anche Efficient-core, che nonostante siano raggruppati in un cluster e siano pensati per consumi contenuti, vantano una potenza superiore dell'1% ai più veloci core della decima generazione di processori Intel. Non male considerando un clock base di 2.8 GHz e un clock di punta dichiarato di 3.6 GHz, benché all'atto pratico lavorino a 3.7 GHz.

Architettura Alder Lake

Le memorie Kingston FURY Beast DDR5, pronte per l'Intel Core i5-12600K

L'utilizzo di core ibridi e l'aumento di unità di calcolo sono solo una parte delle novità dell'architettura Alder Lake, qui nella versione desktop Alder Lake-S. I nuovi processori Intel possono contare su una cache più ampia, latenze ridotte e un nuovo sistema di gestione del carico, chiamato Intel Thread Director, che è integrato direttamente nella CPU ed è pensato per gestire il lavoro dei core tenendo conto di temperature, priorità e consumi. Tutto questo comunicando direttamente con il sistema operativo per massimizzare le prestazioni e fare in modo che gli E-core sgravino i P-core dai calcoli in background per aumentare la reattività del sistema e le prestazioni nel multitasking con applicazioni come OBS, Handbrake e via dicendo.

Per far funzionare tutto senza colli di bottiglia, Intel ha rivisto completamente la comunicazione interna mettendo a disposizione del sistema tre interfacce di connessione dedicate che godono di algoritmi avanzati per la gestione del lavoro intelligente. D'altronde parliamo di CPU pensate per adattarsi anche al mobile in funzione di latenze, temperature e consumi. In prima fila c'è Compute Fabric che mette a disposizione 1000 GB/s di banda per il traffico tra la memoria e il complesso di core, eventuale GPU integrata e cache LLC. I/O Fabric si occupa invece del trasferimento dati con 64 GB/s di banda, ripartiti ovviamente a seconda delle richieste di sistema. Memory Fabric infine, è ovviamente legata alla memoria, con 204 GB/s di banda. A questo vanno poi aggiunti le nuove memorie DDR5 con un aumento di banda del 50%, l'interfaccia PCIe 5.0 che raddoppia la velocità rispetto alla precedente, un branch target buffer raddoppiato, un nuovo motore out-of-order per gestire al meglio le istruzioni singole e ovviamente il processo produttivo a 10 nanometri Enhanced SuperFin, chiamato Intel 7, che aiuta nelle temperature. In quest'ottica però, c'è anche la riduzione dello spessore del die e dello strato di materiale dissipante saldato che hanno permesso agli ingegneri Intel di aumentare sensibilmente lo spessore del dissipatore integrato.

Tra le novità delle memorie DDR5 troviamo rail per i voltaggi principali integrati direttamente nei moduli di memoria, supporto dual channel incorporato nel singolo modulo e il nuovo standard XMP 3.0 che aumenta lo spazio per i profili, che passano da 2 a 5, e i nomi che li identificano, ora più chiari. Guarda invece al futuro lo standard PCIe 5.0, al momento utile più che altro per aumentare la banda di sistema vista anche la mancanza di unità SSD PCIe 5.0 consumer. Non è un caso che la GIGABYTE Z690 AORUS PRO non includa opzioni a riguardo e si accontenti di un solo slot PCIe 5.0, che limita le possibilità di upgrade in relazione a schede di espansione con slot M.2 PCIe 5.0, ma garantisce comunque tutte le opzioni necessarie per una configurazione da gioco di fascia alta.

Una massiccia connettività USB al servizio dell'Intel Core i5-12600K

Pur non essendo un modello di lusso, la scheda madre GIGABYTE Z690 AORUS PRO incorpora un robusto VRM da 16+1+2 in funzione dell'overclock di processori pensato per aumentare i margini di aumento delle frequenze consentendo di gestire ogni singolo parametro, a partire dal clock di ogni core per arrivare al clock della cache e della memoria. Tutto in tempo reale da Windows grazie alla nuova versione dell'ottimo software Intel Extreme Tuning Utility. Inoltre la nuova AORUS, che nella versione DDR5 costa 40 dollari in più del modello DDR4, sfoggia un voluminoso ed elegante raffreddamento sul chipset, un grosso dissipatore anche sugli slot M.2 secondari e una connettività notevole tra uscita video DisplayPort, ben 4 slot M.2 PCIe 4.0 x4, uscita audio ottica, WiFi 6 dual band, Ethernet 2.5G, una valanga di porte USB e doppia porta Thunderbolt 4.

Scheda tecnica GIGABYTE Z690 AORUS PRO