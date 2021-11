Classifica UK: Call of Duty Vanguard batte FIFA 22, ma Mario è dietro l'angolo

Tramite GfK abbiamo avuto modo di scoprire i dati di vendite del Regno unito, tramite la classifica UK dedicata alla settimana conclusasi il 6 novembre 2021. Le informazioni condivise ci svelano che Call of Duty Vanguard ha battuto tutti, anche FIFA 22, ma Mario di Nintendo è dietro l'angolo.

Call of Duty Vanguard FIFA 22 Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man Miles Morales Marvel's Guardians of the Galaxy Animal Crossing New Horizons Minecraft (Switch) Fornite Minty Legends Pack Far Cry 6

Un gruppo di militari di Call of Duty Vanguard

Non è sorprendente che Call of Duty Vanguard, nella settimana di uscita, sia diventato il gioco più venduto in formato fisico nel Regno Unito. FIFA 22 ha però perso solo una posizione e Mario Party Superstars ha mantenuto la propria terza posizione. Sorprende invece vedere Just Dance 2022 partire solo in 11° posizione, con un 88% di vendite su Switch. Molto probabilmente la maggior parte delle vendite del gioco sono avvenute su altre console in formato digitale.

