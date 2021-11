Nintendo: Definitive Edition di Zelda Breath of the Wild e Splatoon 2 forse in arrivo in occidente

Come segnalato da Samus Hunter, profilo Twittter dedicato alla pubblicazione di leak e notizie del mondo Nintendo, sono state rilasciate in Giappone questo mese le versioni Definitive Edition di Splatoon 2 e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Secondo quanto indicato, inoltre, è in discussione una possibile pubblicazione in occidente nei prossimi mesi.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Samus Hunter afferma: "Una "Definitive Edition" di Splatoon 2 e Zelda Breath of the Wild è stata pubblicata in Giapponese questo mese, si sta parlando di una pubblicazione in occidente nei prossimi mesi. Un gioco che dovrebbe essere pianificato per il 2022 è Xenoblade Chronicles 2 + Torna, grazie all'utilizzo delle schede da 32 GB".

Nel tweet interno, Hunter afferma che un "aspetto interessante del prossimo anno - importante per molte uscite - sarà il crescente utilizzo delle schede da 32 GB. Ad oggi, sono state usate pochissimo, sia a causa del prezzo, sia perché Switch necessitava di una microSD per giochi di dimensioni maggiori di 25 GB.". Come potete vedere, viene indicato che nel 2019 The Witcher 3 aveva usato una cartuccia da 32 GB, mentre il prossimo anno ci saranno almeno tre giochi che useranno tale formato. Uno di questi dovrebbe essere il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Come detto, però, non ci sono ancora piani precisi per il rilascio delle Definitive Edition in occidente dei giochi citati. Per ora si tratta solo di una possibilità. Piccoli o grandi che siano, i giochi della grande N sono un successo, anche grazie a Nintendo Switch che ha raggiunto 92.87 milioni di unità vendute: quasi 7 volte WiiU.