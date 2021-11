Forza Horizon 5 introdurrà un interprete con linguaggio dei segni per i non udenti

Forza Horizon 5 continua ad evolversi sul fronte dell'accessibilità, nonostante il gioco presenti già diverse soluzioni molto interessanti sotto questo aspetto, con l'aggiunta anche di un interprete che utilizzerà il linguaggio dei segni per i non udenti, in modo da spiegare dialoghi e scene d'intermezzo.

Trattandosi fondamentalmente di un gioco di auto, la questione è ovviamente facilitata dal fatto che le sequenze narrative non sono numerosissime o preponderanti come in altri generi, ma Forza Horizon 5 è un titolo particolare che punta comunque a creare una certa narrazione, dunque è importante un'iniziativa del genere, che rappresenta un'evoluzione molto interessante per i videogiochi in generale.

Abbiamo visto qualche giorno fa che Forza Horizon 5 è stato promosso anche per l'accessibilità, essendo giocabile dai non vedenti secondo la valutazione di Steve Saylor, ma questo non ha comunque fermato Playground Games dalla volontà di implementare ulteriori funzioni sotto questo aspetto.

Come riferito dal creative director Mike Brown in un post sul blog di Xbox Wire, un prossimo aggiornamento introdurrà la possibilità di far apparire una finestra Picture in Picture con un interprete in grado di utilizzare il linguaggio dei segni di tipo ASL o BSL che possa tradurre in contemporanea i dialoghi e le parti vocali delle scene narrative del gioco.

Tutto questo va ad aggiungersi a una serie di opzioni già piuttosto complete per quanto riguarda l'accessibilità nel gioco. Per il resto, vi rimandiamo alla nostra recensione di Forza Horizon 5 per conoscere meglio il nuovo racing game per Xbox Series X|S, Xbox One e PC.