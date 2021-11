Forza Horizon 5 promosso anche per l'accessibilità, giocabile anche dai non vedenti

Forza Horizon 5 non è solo eccellente dal punto di vista tecnico e del gameplay, ma anche da quello dell'accessibilità, tanto da aver ricevuto un parere molto positivo da Steve Saylor, giocatore non vedente che si occupa nello specifico proprio dei problemi di accessibilità nei videogiochi.

Il parere di Saylor è abbastanza netto: "Forza Horizon 5 è il primo gioco di corse dove ho potuto realizzare il sogno di guidare a 200 miglia orarie, come non ho mai potuto fare nella realtà. È il capitolo più accessibile del franchise Forza Horizon e dei giochi Xbox in generale."

Saylor ha anche pubblicato una recensione completa per spiegare bene il livello di accessibilità di Forza Horizon 5.

Il suo parere è stato ripreso anche da Phil Spencer, che lo ha ringraziato per essere una guida le cui indicazioni aiutano al miglioramento dell'intera industria.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5, in cui abbiamo scritto:

Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato.