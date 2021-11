Forza Horizon 5: Phil Spencer ha fatto i complimenti a Playground Games

Phil Spencer ha fatto i complimenti a Playground Games per i riconoscimenti ricevuti da Forza Horizon 5. Il capo della divisione Xbox di Microsoft ha usato come al solito Twitter per inviare il suo messaggio, condividendo inoltre alcuni dei pareri espressi dalla stampa sul gioco.

Spencer: "Ottimo lavoro Playground Games, per un altro fantastico Forza Horizon. Congratulazioni a tutto il team."

Da notare che il messaggio è contenuto nella condivisione di un video di Digital Foundry, che elogia Forza Horizon 5 per le sue qualità tecniche, definendo il gioco graficamente più bello tra quelli usciti per console di nuova generazione.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5, in cui abbiamo scritto:

Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato.