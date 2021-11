Elden Ring, Collector's Edition già esaurita e bagarini in azione

Pare che la Collector's Edition di Elden Ring sia già esaurita, e i bagarini che sono riusciti ad acquistarla hanno cominciato a rivenderla sui siti d'aste a prezzo maggiorato.

Disponibile unicamente sullo store online di Bandai Namco, la Collector's Edition di Elden Ring è stata prodotta in due versioni: quella standard da 189,99€ e la Premium da 259,99€.

La Collector's standard include la statua di Malenia, la custodia steelbook, l'artbook, la colonna sonora e altro ancora; mentre la Premium aggiunge a tale dotazione anche un clamoroso elmo di Malenia a grandezza reale.

Elden Ring, le Collector's Edition in vendita su eBay a prezzi maggiorati

Ebbene, i bagarini come detto hanno già cominciato a rivenderle su eBay e siti similari con un ampio margine di guadagno, come si può vedere nell'immagine qui sopra. La Premium viene proposta addirittura a 499,99€, la Collector's standard a 359,99€.

Purtroppo si tratta di un fenomeno inevitabile, come ci hanno insegnato in questi mesi PS5, Xbox Series X e le schede video RTX serie 30 per via delle scorte estremamente limitate.