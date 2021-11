Monster Hunter Rise e Stories 2 verranno venduti insieme in un bundle per Nintendo Switch

Capcom ha annunciato l'intenzione di lanciare un bundle unico contenente Monster Hunter Rise e Monster Hunter: Stories 2 insieme in un'unica soluzione per Nintendo Switch, almeno in Giappone e solo per quanto riguarda la versione retail, ovvero in scatola e su cartuccia.

La questione al momento riguarda il mercato nipponico, dove Capcom ha intenzione di lanciare il nuovo bundle per Nintendo Switch contenente Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, con uscita prevista per l'11 novembre 2021 al prezzo di 10.989 yen, ovvero circa 80 euro, dunque non proprio un prezzo super conveniente, a dire il vero.

In ogni caso, si tratta di due giochi alquanto recenti, e considerando anche quanto solitamente i titoli per Nintendo Switch riescano a mantenere il prezzo originale, un pacchetto del genere può comunque essere interessante per chi ha intenzione di acquistare tutti e due i giochi e usarli praticamente insieme.

In ogni caso, non abbiamo ancora informazioni sull'eventuale estensione dell'iniziativa anche in Europa.

Monster Hunter Rise: una scena del gioco

Contemporaneamente, Capcom ha anche deciso di rilasciare una versione fisica di Monster Hunter Rise in edizione "Best Price" al costo di 5.590 yen, ovvero circa 43 euro, cosa che potrebbe aprire la strada a una riduzione di prezzo anche altrove, ma per ora non ci sono informazioni precise.

Nel frattempo, Monster Hunter Rise ha ricevuto l'update 3.5.0 con varie novità, mentre Monster Hunter World viaggia oltre i 20 milioni di copie distribuite nel mondo, tanto per dare un'idea di come vada sempre bene questa serie di Capcom.