Among Us, grosso aggiornamento e tutte le novità presentate domani in un evento live

Among Us sta per ricevere un grosso aggiornamento, che verrà presentato in un evento in livestream fissato per domani e opportunamente chiamato "Emergency Meeting", nel quale Innersloth presenterà le diverse novità previste per il gioco.

L'appuntamento è dunque fissato per domani, 9 novembre 2021, alle ore 19:00 italiane, come riferito dagli sviluppatori. Durante l'Emergency Meeting in questo caso non ci sarà da accusare ingiustamente qualcuno ma avremo modo di conoscere le novità maggiori in arrivo all'interno di Among Us con il prossimo update, che si preannuncia molto importante.



Non abbiamo ancora i dettagli sui contenuti, ma in precedenza Innersloth aveva condiviso una roadmap di aggiornamenti previsti per Among Us nel prossimo periodo (visibile nel tweet qui sopra risalente a qualche mese fa), tra i quali l'aggiunta dei ruoli, in grado di modificare un po' gli equilibri e le meccaniche del gioco.

Tra questi ci saranno lo sceriffo e lo scienziato, ma non abbiamo ancora precisamente idea di come il tutto funzioni, tranne il fatto che dovrebbe modificare alquanto alcune dinamiche tipiche che forse iniziano un po' a risentire del peso dei mesi passati, in ogni caso non resta che attendere domani per saperne di più.

Pare ci sia anche una nuova modalità prevista in arrivo per Among Us, una sorta di nascondino che dovrebbe ricevere anche una nuova mappa apposita, che dovrebbe far parte sempre della presentazione di domani, un evento assolutamente da non perdere per i molti fan del gioco.

Nel frattempo, abbiamo saputo la data di uscita per PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One, fissata per il 14 dicembre 2021 con lancio direttamente all'interno di Xbox Game Pass, inoltre abbiamo visto come ultimamente anche Fortnite abbia introdotto la modalità Impostori ispirata ad Among Us, con tanto di polemica che ha costretto Epic Games ad ammettere la fonte d'ispirazione utilizzata.