Assassin's Creed Valhalla: trailer presenta l'aggiornamento gratuito Stagione di Oskoreia

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla per mostrare l'aggiornamento gratuito Stagione di Oskoreia che sarà attivo a partire dall'11 novembre 2021 fino al 2 dicembre 2021, anticipato da un altro contenuto gratuito, Le tombe dei caduti, che sarà invece lanciato il 9 novembre.

Dall'11 novembre al 2 dicembre 2021, celebra la Festa di Oskoreia e preparati alla Caccia selvaggia di Odino! Affronta nuove missioni e attività per dimostrare agli dèi che il clan del Corvo non è una preda facile.

Oltre alla festa, ti aspettano le avventure dell'aggiornamento gratuito Le tombe dei caduti, disponibile dal 9 novembre 2021.

Stagione di Oskoreia offrirà nuove attività, nuove ricompense, nuovi pericoli, nonché nuove avventure e puzzle. Insomma, si tratta di un buon modo per espandere la vita del gioco per qualche altra ora.

Prima di lasciarvi al video, che trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Stadia.