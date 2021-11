Star Wars Jedi: Fallen Order: Electronic Arts ha rimosso Denuvo dalla versione PC

Electronic Arts e Respawn hanno rimosso il sistema anti tamper Denuvo da Star Wars Jedi: Fallen Order. Era ora, verrebbe da dire, visto che il gioco risale al 2019 e ormai non aveva molto senso tenere attivo il DRM.

Publisher e sviluppatore non hanno reso noti i motivi della rimozione, ma è probabile che sia dipesa dall'incompatibilità di Denuvo con le ultime CPU Alder Lake di Intel. Insomma, un altro gioco che perde il famigerato DRM, dopo che ieri era toccato a Injustice 2 seguire la stessa strada. Il mese scorso Denuvo è stato rimosso da Tekken 7 e Ace Combat 7: Skies Unknown di Bandai Namco, da NieR: Replicant di Square Enix, da Crysis Remastered di Crytek e da Mafia Definitive Edition di 2K Games.

Star Wars Jedi: Fallen Order soffriva di problemi di stuttering caricando le nuove aree. Ora sarà interessante vedere se la rimozione di Denuvo eliminerà il problema, come accaduto per altri giochi.

Denuvo è stato in più occasioni accusato di influire sulle prestazioni dei giochi, come ad esempio in Resident Evil Village e Deathloop, tanto per citare due casi molto recenti.