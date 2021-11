Elden Ring: guida alle basi del gioco ufficiale condivisa da FromSoftware

Elden Ring è uno dei giochi più chiacchierati del momento, sia grazie alla presentazione da poco avvenuta, sia grazie al fatto che a breve potremo provare (se saremo fortunati) la beta chiusa, che avrà luogo questo weekend. In attesa di quest'ultima, è stata pubblicata una sorta di guida per i nuovi giocatori alle basi del gioco. Potete vedere le immagini qui sotto.

Le immagini ci spiegano quali sono le componenti fondamentali di Elden Ring. Viene ad esempio spiegato lo stealth: "Accovacciati per rendere più difficile ai nemici vederti. È specialmente efficace nell'erba alta. Attaccare un nemico che non ti ha notato causerà più danni del normale".

Si parla poi della "Grace's Guidance": "La grazia esiste per guidare i Senza Luce e guidarli verso il giusto passaggio. Anche ora, alcuni siti della grazia mantengono il proprio potere. I loro raggi dorati ti guideranno lungo la via." Si tratta in altre parole del modo di Elden Ring per evitare che il giocatore si perda completamente nell'open world e non sappia qual è la direzione più logica da seguire. Ovviamente non sarà vietato di ignorare il suggerimento e andare per la propria strada.

Poi, si parla della nuova meccanica della rottura della postura, o "equilibrio" se preferite termine alternativo. "Alcuni attacchi possono rompere la postura del nemico dandoti così la possibilità di eseguire un attacco critico. Attacchi caricati e attacchi in salto rendono particolarmente facile rompere la postura del nemico."

Si parla anche delle statue di Marika: "In caso di morte, rinascerai all'ultimo sito della grazia al quale ti sei riposato. Al tempo stesso, se c'è una statua di Marika nelle vicinanze, potrai scegliere di rinascere in tale luogo."

Ovviamente queste sono solo alcune delle caratteristiche di Elden Ring. Sappiamo anche che gli inviti per la beta chiusa in arrivo, FromSoftware ci dice di controllare le email.