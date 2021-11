PS5 e Xbox Series X sono introvabili, sarà un Natale deludente per molti?

Nonostante sia passato ormai praticamente un anno dal lancio di PS5 e Xbox Series X, le due console ammiraglie di Sony e Microsoft risultano ancora introvabili nei negozi. Lo stesso vale anche per Nintendo Switch OLED, lanciato sul mercato sole poche settimane fa e già difficile da reperire negli store. E probabilmente l'attesa sarà ancora lunga, mentre ci avviciniamo al secondo Natale consecutivo che lascerà a bocca asciutta tantissimi giocatori nel mondo.

Per chi non lo sapesse, la scarsa disponibilità nei negozi delle console di nuova generazione è dovuta alla crisi dei semiconduttori, componenti essenziali per la produzione non solo delle piattaforme PlayStation, Microsoft e Nintendo, ma in generale anche per il settore dell'automotive, l'elettronica di consumo, incluso il mercato degli smartphone, tanto che persino Apple potrebbe non raggiungere gli obiettivi di produzione prefissati. Per farla molto breve la domanda da parte delle aziende è drasticamente maggiore rispetto all'effettiva quantità di chip realizzati dai produttori. Le cause sono molteplici, ma la pandemia del Covid-19 è senza dubbio la principale.

Un piccolo barlume di speranza è arrivato nei giorni scorsi: Sony a quanto pare invierà tre Boeing 747 pieni di PS5 in Europa, mentre secondo Christopher Dring di GamesIndustry Microsoft aumenterà le scorte di Xbox Series X nel periodo natalizio. Ma basterà? Sinceramente ne dubitiamo, la domanda per entrambe le console è tremendamente alta e qualche bancale in più non basterà ad accontentare tutti.

Negli ultimi mesi il numero di giocatori desiderosi di passare alla next-gen è aumentato, ma il numero di unità in vendite nei negozi no. Persino grandi catene come GameStop e Amazon in Italia mettono in vendita sporadicamente solo una manciata di unità per volta, che vanno a ruba in meno di dieci minuti, nel migliore dei casi.

Dunque ben venga l'arrivo di un buon quantitativo di unità nelle prossime settimane, ci mancherebbe, ma nonostante tutto anche per questo Natale ci saranno tantissimi giocatori in tutto il mondo che rimarranno delusi. E se l'anno scorso la cosa magari aveva un peso minore, ora che le line-up di Xbox Series X e PS5 stanno crescendo in quantità e varietà, comprensibilmente la delusione sarà maggiore. Ci mettiamo dunque nei panni di chi, ad esempio, vorrebbe giocare a Forza Horizon 5, Halo Infinite e i giochi sul Game Pass su Xbox Series X durante le vacanze natalizie o recuperare Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart su PS5. Tutti appassionati che dovranno aspettare ancora per mesi, ripiegare alla via di mezzo rappresentata da Series S, giocarli su old-gen o passare al PC Gaming... ah già dimenticavamo i prezzi folli delle GPU.

PS5 e Xbox Series X ancora introvabili nei negozi, mentre ci avviciniamo al secondo Natale consecutivo che lascerà a bocca asciutta tantissimi giocatori nel mondo

Non vogliamo essere catastrofisti, ma purtroppo la situazione non è destinata a migliorare neppure nei primi mesi del 2022, periodo che tra l'altro sarà ricco di uscite di spessore come Elden Ring, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Forspoken e Tiny Tina's Wonderlands, giusto per citarne alcuni.

Non si tratta di semplici timori, bensì di scenari delineati dagli stessi protagonisti del mercato. Ad esempio, per Toshiba, uno dei maggiori produttori di semiconduttori, la produzione di chip sarà ridotta fino ad almeno settembre del prossimo anno. Anche Lisa Su, il CEO di AMD, pochi mesi fa ha affermato che la scarsa reperibilità dei componenti continuerà nel 2022, con i primi segnali di ripresa che arriveranno solo nella seconda metà dell'anno, quando i nuovi impianti produttivi entreranno a pieno regime. Stime simili anche per Intel, che prevede la fine definitiva della crisi dei semiconduttori solo nel 2023. Se ancora non è chiaro, questo significa che per ancora molti mesi trovare PS5 e Xbox Series X, nonché anche Nintendo Switch OLED, sarà come vincere un terno al lotto.

Da questo punto di vista tutto sommato i giochi cross-gen sono una manna dal cielo per chi si sa accontentare. Perché è chiaro che giochi come Forza Horizon 5, Battlefield 2042 e Horizon Forbidden West sono sicuramente meno affascinanti e performanti su console del 2013, ma è meglio di non poterli giocare affatto per molti mesi.

E voi, siete riusciti ad acquistare la (o le) console next-gen di vostro interesse? E se la risposta è no, come state vivendo la vostra passione in questo periodo? State giocando le ultime novità uscite in questi mesi e quelle in arrivo nel prossimo futuro su piattaforme old gen, oppure ne state rimandando l'acquisto in attesa di poter mettere le mani su PS5 e Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti.