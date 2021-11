Elden Ring: inviti per la beta chiusa in arrivo, FromSoftware ci dice di controllare le email

La beta chiusa - o più precisamente il "Network Test" - di Elden Ring è in arrivo. Bandai Namco e FromSoftware stanno quindi inviando gli inviti a questa fase di prova ai giocatori selezionati (casualmente) tra quelli che si sono resi disponibili. Ora, il team di sviluppo afferma che gli inviti dovrebbero essere in arrivo e che dovremmo controllare le nostre email.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'account Twitter ufficiale di FromSoftware scrive: "Ai nostri giocatori internazionali: grazie mille per esservi iscritti al Network Test di Elden Ring. Coloro che sono stati selezionati saranno notificati da Bandai Namco Entertainment, quindi attendete per ulteriori annunci."

Purtroppo non viene detto esattamente entro quando tutti gli inviti alle beta chiusa di Elden Ring saranno inviati, quindi a partire da oggi i giocatori dovranno fare attenzione alla propria email. Ricordiamo che i giorni durante i quali la beta sarà attiva sono i seguenti:



12 novembre: dalle 12:00 alle 15:00

13 novembre: dalle 04:00 alle 07:00

13 novembre: dalle 20:00 alle 23:00

14 novembre dalle 12:00 alle 15:00

15 novembre: dalle 4:00 alle 7:00

Supponiamo quindi che entro l'11 novembre gli inviti saranno a destinazione. Diteci, per caso voi avete già ricevuto il vostro invito? Oppure ancora niente? Infine, ecco le classi disponibili nella closed beta.