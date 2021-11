Elden Ring: svelate le classi disponibili nella closed beta

A una settimana dall'inizio della closed beta di Elden Ring, From Software ha svelato le classi che i giocatori potranno utilizzare in questa prima escursione nell'Interregno.

Dopo aver annunciato l'apertura del server Discord ufficiale di Elden Ring, l'account Twitter del gioco ha pubblicato due screenshot che raffigurano le cinque classi che potremo utilizzare nel Closed Network Test, ovvero: Warrior, Enchanted Knight, Prophet, Champion e Bloody Wolf.

Le immagini di anteprima permettono di farci anche un'idea dell'equipaggiamento e delle armi di ogni personaggio, che spaziano dalle immancabili spade lunghe e claymore, fino ad arrivare a verghe incantate e randelli. Si tratta dunque di build specifiche e particolari pensate esclusivamente per la beta che avrà inizio il 12 novembre. Non è escluso che nel gioco finale sarà possibile scegliere tra un numero maggiore di classi iniziali o magari queste saranno completamente differenti rispetto al Closed Network Test.

Voi quale utilizzerete? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete visto, ecco il corposo video gameplay presentato ieri in lingua italiana. Inoltre sono disponibili i pre-order delle edizioni da collezione e della launch edition per tutte le piattaforme.