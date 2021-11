The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition: svelati i prezzi, abbastanza alti

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition non costerà pochissimo. Chi si aspettava un prezzo budget rimarrà deluso. Bethesda ha infatti svelato quanto costerà in formato digitale per tutte le piattaforme, creando un certo scompiglio: 54,99€. Non è pochissimo, considerando che stiamo parlando di un gioco vecchio di dieci anni, aggiornato con delle mod realizzate dagli utenti.

Come preannunciato, chi possiede The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition pagherà meno. Per l'aggiornamento alla nuova versione basterà infatti sborsare 19,99€.

Da notare che ci sarà anche un'edizione fisica, per PS4 e XBox One, ma per ottenere il gioco completo, ossia le mod, bisognerà comunque collegarsi a internet e scaricarle dal Creation Club:

Ci sarà un'edizione fisica dell'Anniversary Edition?

Sì, saranno disponibili copie fisiche dell'Anniversary Edition per PlayStation 4 e Xbox One. Sebbene l'edizione fisica contenga un disco di gioco, è necessario l'accesso a Internet per riscattare e scaricare i contenuti del Creation Club inclusi nell'Anniversary Edition.

Fortunatamente, almeno l'aggiornamento next-gen sarà gratuito:

Skyrim riceverà un aggiornamento next-gen?

Sì! I possessori di Skyrim Special Edition o Anniversary Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X|S riceveranno un aggiornamento next-gen. L'aggiornamento sarà gratuito e ottimizzerà il gioco con grafica migliorata, tempi di caricamento più rapidi e altro ancora.

A chi interessa, ecco la cover:

Copertina di The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition è sostanzialmente la Special Edition più i contenuti del Creation Club.