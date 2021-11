Elden Ring: aperto il server Discord ufficiale, ecco il link per partecipare

Dopo le novità arrivante poche ore fa, From Software e Bandai Namco oggi hanno aperto il server Discord ufficiale di Elden Ring, che sarà fondamentalmente il punto di ritrovo ideale per gli appassionati della nuova opera di Miyazaki e soci.

Potrete unirvi anche voi al server Discord ufficiale di Elden Ring tramite questo link. I giocatori che stanno tentando di unirsi sono davvero tantissimi, al punto che al momento risulta impossibile verificare l'account e dunque visitare le varie sezioni del server.

Tuttavia è già possibile prendere i ruoli. Tra i disponibili ci sono quelli relativi al PvP e al PvE, quello per coloro che accederanno alla closed beta (e che dunque potranno visualizzare e commentare nel canale dedicato), nonché quelli relativi alle varie piattaforme di gioco.

Elden Ring, una viverna

In ogni caso il server Discord di Elden Ring potenzialmente sarà il miglior luogo di ritrovo possibile per i giocatori in tutto il mondo, in cui sarà possibile organizzare sessioni di gioco PvE e PvP, discutere della lore con altri appassionati oppure condividere i segreti nascosti nell'Interregno, che conoscendo From Software saranno senza dubbio tantissimi. E questi solo alcuni esempi. Non è escluso inoltre il coinvolgimento diretto dei membri del team di From Software nel server, creando così un filo diretto tra community e sviluppatori.

Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se ancora non lo avete visto, ecco il corposo video gameplay presentato ieri in lingua italiana. Inoltre sono disponibili i pre-order delle edizioni da collezione e della launch edition per tutte le piattaforme.