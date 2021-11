Dragon Ball Xenoverse 2: Legendary Pack 2 disponibile

Dragon Ball Xenoverse 2 continua a essere aggiornato: da oggi potete scaricare il Legendary Pack 2 per tutte le piattaforme. I personaggi inclusi nel nuovo pacchetto sono Gogeta da Dragon Ball Super, Caulifla e Kale in forma Super Saiyan 2 e infine Jiren (pieno potere).

Il Legendary Pack 2 contiene anche altri contenuti per Dragon Ball Xenoverse 2: due missioni extra, missioni parallele, la possibilità di combattere in un nuovo stage e di personalizzare i propri personaggi con nuove abilità, super anime e costumi!

Oltre al Legendary Pack 2, a pagamento, gli sviluppatori hanno rilasciato anche un aggiornamento gratuito per tutti, che aggiunge nuovi contenuti come l'abilità "Super Saiyan God", delle nuove cornici, delle stampe per le foto e altro ancora.

Per il resto vi ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Stadia. È giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.