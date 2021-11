Star Ocean: The Divine Force, un nuovo trailer mostra le ambientazioni

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Star Ocean: The Divine Force, titolo annunciato durante l'ultimo State of Play, per mostrare alcune delle ambientazioni create dagli sviluppatori di tri-Ace.

Si tratta sostanzialmente di un filmato panoramico che mostra alcuni paesaggi, comprese alcune delle città visitabili, dando l'idea che ci troviamo di fronte a un titolo dotato di una certa varietà. Potete vedere il tutto in testa alla notizia.

Per altre informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Star Ocean: The Divine Force, in cui abbiamo scritto:

Star Ocean: The Divine Force è stato un annuncio sorprendente. Credevamo che il franchise tri-Ace fosse ormai morto e sepolto e invece Square Enix ha voluto scommetterci un'altra volta. Il trailer dello State of Play mostra un gioco tecnicamente arretrato, ma le novità in termini di gameplay sono molto interessanti: ora bisogna solo capire se lo sviluppatore nipponico abbia i numeri per affrontare questa difficilissima sfida di game design, e soprattutto se avrà il tempo e il budget per limare le spigolosità più evidenti, a cominciare da una fluidità deludente nelle scene di esplorazione.

Star Ocean: The Divine Force è in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S. Uscirà nel 2022.