Animal Crossing: New Horizons, Happy Home Paradise è come un gioco tutto nuovo

Oggi per tutti gli appassionati di Animal Crossing: New Horizons è un grande giorno. No, mi correggo! Oggi per tutti gli appassionati di Animal Crossing: New Horizons è IL grande giorno. Perché? Ciao, ma dove vivete, su Marte? Oggi è stato finalmente pubblicato il nuovo DLC di Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, un'espansione talmente ricca e strutturata che non avrebbe sfigurato neanche se fosse stato un gioco a sé stante.

Siete pronti a liberare la vostra creatività e a progettare case vacanze da sogno per tanti dei vostri abitanti preferiti in Animal Crossing: New Horizons?

Se l'aggiornamento 2.0 di Animal Crossing: New Horizons non fosse bastato a soddisfare la sete di curiosità, di attività extra e collezionismo nella propria isoletta, con il nuovo DLC - acquistabile al prezzo di 24,99 euro o contenuto all'interno del pacchetto aggiuntivo dell'abbonamento Nintendo Switch Online - sarà possibile partire alla volta di un vero e proprio arcipelago di isole dove sarete chiamati a unirvi al team della Casimira vacanze per progettare case vacanze per i loro personaggi preferiti.

Le attività da gestire e poter svolgere sono differenti. Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise è un contenuto scaricabile a pagamento di Animal Crossing: New Horizons che amplia di molto l'esperienza di gioco.

Alcuni esempi di casa di Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise

Non stiamo parlando di un'espansione minore, ma di un vero e proprio "gioco nel gioco" che vi chiederà di dedicare non poco tempo alla vostra nuova mansione di interior designer. Tantissime saranno le tecniche da imparare e da gestire, molti i nuovi stili e oggetti con cui si potrà interagire per soddisfare le richieste più bizzarre. Ed in più, tutto ciò che verrà appreso grazie al lavoro presso la Casimira Vacanza, potrà essere utilizzato e applicato anche all'interno del gioco principale, quindi sulla propria isola, arrivando addirittura a diventare interior designer della vostra stessa isoletta, soddisfacendo tutte le richieste degli altri abitanti che vorranno un arredamento e stile a prova de l'Accademia delle Belle Case!