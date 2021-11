Bloober Team e Rogue uniscono le forze per un gioco di nuova generazione

Bloober Team e Rogue Games collaboreranno a un titolo di nuova generazione, per PC e console. Per adesso non si sa niente sul gioco, ma immaginiamo che, visto il coinvolgimento del team di The Medium, Layers of Fear, Blair Witch e Observer, sarà quasi sicuramente un horror di qualche tipo. Oppure sarà un deciso cambio di genere per provare qualcosa di nuovo, chissà.

Bloober Team è un team polacco cresciuto moltissimo negli ultimi anni, sia nella fama, sia nella qualità dei progetti, mentre Rogue Games è uno studio formato da veterani dell'industria, provenienti da realtà come Sony, Activision, Apple ed Electronic Arts. Proprio recentemente Rogue Games ha annunciato Card Blast per Netflix, mentre qualche mese fa Bloober Team ha svelato una collaborazione con Konami su di un progetto misterioso.

Naturalmente entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per l'avvenuto accordo, condendo il tutto con un bel po' di ammirazione reciproca, come traspare dalle parole dei CEO Piotr Babieno (Bloober Team) e Matt Casamassima (Rogue Games).

Il gioco misterioso viene definito incredibile e in altri modi particolarmente coloriti. Purtroppo mancano completamente i dettagli quindi bisogna accontentarsi di qualche superlativo assoluto da comunicato stampa.