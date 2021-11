Devil May Cry: la serie Netflix sarà composta da più stagioni

In una recente intervista con IGN Japan, Adi Shankar, il producer della serie Netflix di Devil May Cry, ha svelato alcuni dettagli interessanti, come ad esempio che l'opera sarà composta da più stagioni.

Per quanto riguarda la prima stagione, Shankar spiega che i lavori sono a buon punto. "Le sceneggiature della prima stagione sono terminate. Sono fantastiche, non potrei essere più emozionato." Shankar inoltre aggiunge che sarà composta da otto episodi, ma che la storia della serie Devil May Cry di Netflix verrà raccontata nell'arco di molteplici stagioni.

Pur non condividendo dettagli specifici sulla storia, il producer spiega che ci saranno alcuni dei personaggi preferiti dai giocatori, tra cui Vergil, Lady e, ovviamente, Dante.

"Posso anche confermare che Chris Pratt non doppierà nessuno dei personaggi", afferma scherzosamente Shankar, riferendosi al fatto che l'attore nel giro di pochi mesi è stato confermato in due attesissimi film d'animazione, ovvero quelli di Super Mario e Garfield.

Dante, Nero e V in un'immagine promozionale di Devil May Cry 5

Inoltre Shankar afferma che lavorare con Capcom alla serie Netflix di Devil May Cry è stato un "sogno".

"L'intero team sia dal punto di vista manageriale che creativo è stato incredibilmente di supporto e gentile", afferma Shankar, svelando di aver collaborato a stretto contatto con Hiroyuki Kobayashi, un producer veterano di Capcom che ha lavorato al primo DMC e alla serie Resident Evil, nonché alla serie animata di Devil May Cry del 2007, prodotta da Madhouse.

La produzione del nuovo adattamento animato di Dante e soci dovrebbe entrare nel vivo durante i primi mesi del 2022, dunque la prima stagione potrebbe arrivare su Netflix entro la fine del prossimo anno.

