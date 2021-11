La Casa di Carta 5 Volume 2: nuovo trailer da Netflix

La Casa di Carta 5 Volume 2 si avvicina e Netflix Italia ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione per questa seconda parte dell'ultima stagione della serie TV, che giunge infine al termine con la resa dei conti finale.

La prima parte della Stagione 5 è stata pubblicata a settembre, ottenendo il solito riscontro estremamente positivo in termini di visioni da parte del pubblico, a prescindere da cosa ne pensi la critica. Si tratta infatti di una delle produzioni di maggiore successo in assoluto da parte di Netflix, in grado di ottenere grandi ascolti praticamente in tutto il mondo.

Il Volume 2 della Stagione 5 rappresenterà tuttavia il finale definitivo della storia, in cui "La rapina del secolo giunge al termine", in base a quanto riferito anche dal trailer in questione. Ricordiamo che la seconda parte dell'ultima stagione verrà pubblicata da Netflix il 3 dicembre 2021, come era emerso anche all'epoca dell'uscita del teaser trailer il mese scorso.

In occasione dell'arrivo dell'ultima stagione, c'è stato anche un particolare crossover videoludico con La Casa di Carta, che ha visto protagonista il gioco Watch Dogs Legion. Vediamo dunque il nuovo trailer riportato qui sopra in cima alla news.