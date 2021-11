Twitch apre la categoria animali e Amouranth è già la streamer più popolare anche lì

Twitch ha aperto una nuova categoria per la sezione "IRL" dedicata a qualcosa di veramente particolare, visto che si parla di "Animali, Acquari e Zoo" eppure nonostante sembri non averci nulla a che fare Amouranth è risultata subito la streamer più popolare anche in questa sezione.

Aperta praticamente da 24 ore, la sezione Animals, Aquariums, and Zoos e Twitch dovrebbe concentrarsi su telecamere ad inquadratura più o meno statica, con trasmissioni che mostrano la vita degli animali in habitat più o meno artificiali o controllati dall'uomo, attraverso streaming da abitazioni o luoghi preposti a contenere animali di vario tipo.

In mezzo a tutto questo, però, è piombata la solita Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, piazzando subito 8000 visualizzazioni e stracciando alla grande qualsiasi altra trasmissione nella sezione in questione, considerando che il secondo canale più popolare della categoria, "Duckville USA", ha messo insieme solo 1500 visualizzazioni.

Non ci sono papere o pesci che tengano quando si tratta di Amouranth, questo ormai è ben chiaro a tutti. Ma come ha fatto la celebre streamer a inserirsi all'interno di questa categoria, considerando che le sue trasmissioni, per quanto selvagge, difficilmente sembrano rientrare nelle linee guida previste?

Amouranth durante uno dei suoi streaming da un ranch

Con un netto cambio di soggetto che ha, in effetti, a che fare con la nuova classificazione.

A quanto pare Amouranth è un'appassionata di cavalli ed equitazione, come ha dimostrato già in passato con diverse trasmissioni direttamente dai ranch in cui si prende cura degli animali in questione. Questo cambio netto di ambientazione le ha garantito l'accesso all'interno di Animals, Aquariums, and Zoos, facendo pensare a un incremento probabile di trasmissioni da stalle e ranch nel prossimo futuro.

All'inizio di ottobre, Amouranth ha fatto nuovamente scalpore venendo bannata su Twitch, Instagram e TikTok contemporaneamente, salvo successivamente ottenere la revoca del ban e un account verificato su Twitter.